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Путин заявил о превращении Украины в Антироссию

14:42
  • пятница
  • 14 мая 2021

Это печально, считает президент

На Украине идет зачистка политического поля от заинтересованных в сотрудничестве с Россией людей. Такое мнение высказал Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, имея ввиду заключение под домашний арест Виктора Медведчука.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики", - сказал Путин.

По мнению президента, Украину превращают в антипода России – в "Антироссию". Этот процесс Путин назвал очень печальным. Глава государства подчеркнул, что Москва будет своевременно реагировать на угрозы, которые создает Киев.

Накануне украинский суд отправил под домашний арест главу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Его подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Он отрицает свою вину и утверждает, что таким образом власти пытаются заставить оппонента замолчать.

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