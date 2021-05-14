В Краснодарском крае загорелся детский сад

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров

В пятницу пожар произошел в здании детского сада в Краснодарском крае.

"Детский сад горит [в городе Кореновске]", - приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Как чуть позже рассказали представители регионального управления МЧС, детский сад, где случилось возгорание, еще только строится. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

Данных о пострадавших к настоящему моменту нет. Причины случившегося устанавливаются.

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