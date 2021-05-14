Путин: на Украине происходит зачистка политического поля

Украинские власти закрывают независимые СМИ, отметил президент

Обострившийся конфликт между Палестиной и Израилем затрагивает интересы безопасности России. Об этом заявил в пятницу Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Ещё одна тема - безопасность финансовой системы - на фоне новостей о разработке другими странами национальных цифровых валют. Отдельно президент остановился на событиях на Украине. По его словам, там происходит зачистка политического поля. Власти закрывают независимые СМИ и оказывают давление на оппозицию.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией. Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - отметил Путин.

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