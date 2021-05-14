В России на треть сократилось число абортов

Статистику привел Минздрав

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что всего в 2020 году в стране было совершено около 450 тысяч абортов, примерно половина из них - по желанию женщин.

"Это почти на 35% меньше, чем пятью годами раньше. То есть за пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на треть", - приводит слова замглавы Минздрава ТАСС.

Он также отметил, что власти ведут в данном направлении планомерную работу - речь, в частности, идет о доабортном консультировании. После него женщины нередко отказываются от процедуры, решая сохранить ребенка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram