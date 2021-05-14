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Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

15:07
  • пятница
  • 14 мая 2021

Тем не менее, уровень заболеваемости пока высок

Сергей Собянин советует жителям столицы посетить один из пунктов вакцинации. Мэр Москвы отметил, что ситуация с коронавирусом в целом стабильная, однако уровень заболеваемости по-прежнему высок.
Собянин пригласил жителей города проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

"Ситуация, она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой. Пользуясь случаем, еще раз хочу пригласить москвичей на пункты вакцинации", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр посоветовал жителям города беречь свое здоровье и не рисковать. Он напомнил, что для удобства москвичей прививочные пункты в столице открыты не только в поликлиниках, но и в торговых центрах, и даже в 40 парках Москвы. Привиться, по словам Собянина, можно в любое время, в любом месте.

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