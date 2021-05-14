Эрдоган заявил о процессе нормализации в Турции после локдауна

Страна начнет выходить из жесткого карантина с понедельника

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с 17 мая его страна начинает процесс нормализации после введенного в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции локдауна.

"С июня мы планируем в значительной степени ослабить меры, чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной", - приводит слова турецкого лидера ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Эрдоган добавил, что принимаемые властями меры не должны навредить прививочной кампании.

Ситуация с COVID-19 резко ухудшилась в Турции в марте. С 29 апреля до 17 мая в республике ввели локдаун - закрылись, в частности, все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией.

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