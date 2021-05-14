ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган заявил о процессе нормализации в Турции после локдауна

15:32
  • пятница
  • 14 мая 2021

Страна начнет выходить из жесткого карантина с понедельника

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с 17 мая его страна начинает процесс нормализации после введенного в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции локдауна.
Путин обсудил с Эрдоганом поставки "Спутника V" в Турцию

"С июня мы планируем в значительной степени ослабить меры, чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной", - приводит слова турецкого лидера ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Эрдоган добавил, что принимаемые властями меры не должны навредить прививочной кампании.

Ситуация с COVID-19 резко ухудшилась в Турции в марте. С 29 апреля до 17 мая в республике ввели локдаун - закрылись, в частности, все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Турции
Ситуация с коронавирусом в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.