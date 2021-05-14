Собянин: около 1,3 млн москвичей сделали прививку от коронавируса

Мэр в очередной раз призвал жителей столицы пройти вакцинацию

Около 1,3 миллиона москвичей сделали прививку для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз пригласить москвичей в пункты вакцинации, они у нас работают в поликлиниках, торговых центрах и парках. Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье", - обратился мэр к жителям столицы.

Собянин напомнил о рисках для тех людей, кто не прошел вакцинацию. "Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь. И это гораздо больший риск", - подчеркнул Собянин (цитата по АГН "Москва").

Комментируя ситуацию с коронавирусом в Москве, Собянин заявил, что она является стабильной при небольшом росте заболеваемости.

"Ситуация, она, в общем и целом, стабильная. Мы видим небольшой рост. Но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой", - сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

В пятницу оперштаб сообщил, что в столице за сутки выздоровели ещё 2 943 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 020 683. Подтверждено 3 818 новых случаев заражения, госпитализированы 1 324 человека, скончались 60 пациентов.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России из 24 миллионов человек, получивших вакцину от коронавируса, 10 миллионов привиты двумя компонентами.

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