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Почему лекарства нельзя запивать чаем и кофе

15:56
  • пятница
  • 14 мая 2021

Больше всего вреда при смешивании с лекарствами может причинить грейпфрутовый сок

Зачастую у лекарств существует целый ряд противопоказаний, которые могут проявляться при неправильной дозировке или употреблении. Врачи рекомендуют запивать таблетки исключительно чистой водой, чтобы ненароком себе не навредить. Что может произойти, если запить лекарство кофе или чаем, рассказала фармацевт Яна Украинская.

"В чае и кофе содержится танин, который с некоторыми лекарствами образует нерастворимые формы, что препятствует всасыванию веществ в организм. Кофеин может усилить возбуждающее действие, поэтому лучше запивать лекарство водой", - объяснила специалист.

Также она предостерегла любителей грейпфрутового сока – запивать им таблетки крайне нежелательно. Этот напиток блокирует ферменты в организме, а потому может случиться передозировка препарата. Особенно его не рекомендуют смешивать с антибиотиками и гормональными препаратами.

Фармацевт добавила, что лекарственные препараты часто имеют свойство взаимодействовать с едой – именно поэтому их нужно принимать до, во время или после приема пищи.

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