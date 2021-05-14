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Путин рассказал, как России касается палестино-израильский конфликт

15:39
  • пятница
  • 14 мая 2021

Обострение продолжается с 10 мая

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности в пятницу президент России Владимир Путин попросил всех участников высказаться по поводу того, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.
Израильская армия заявила о крупнейшей атаке по объектам в секторе Газа

"Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - цитирует главу государства ТАСС.

Обмен ракетными обстрелами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа продолжается с 10 мая. Этому предшествовали случившееся в начале месяца беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших.

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