Путин рассказал, как России касается палестино-израильский конфликт

Обострение продолжается с 10 мая

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности в пятницу президент России Владимир Путин попросил всех участников высказаться по поводу того, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.

"Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - цитирует главу государства ТАСС.

Обмен ракетными обстрелами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа продолжается с 10 мая. Этому предшествовали случившееся в начале месяца беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших.

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