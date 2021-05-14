В РПЦ объяснили демографические проблемы России

Запрет абортов ситуацию не исправит

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) заявил в ходе X Общецерковного съезда по социальному служению, что запрет абортов в России не решит демографических проблем, так как, по его словам, люди все равно найдут способ, как отказаться от рождения ребенка.

Проблема, заметил архиерей, заключается в том, что сегодня человек часто хочет жить исключительно для себя, не зная радости в другом.

"И это незнание радости в другом доходит до того, что они не знают радости в заботе о своих родителях, в заботе о своих детях", - приводит слова епископа РИА "Новости".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в обозримом будущем численность населения России несколько уменьшится. Демографические вызовы, подчеркнула заместитель председателя правительства, являются одним из важнейших факторов развития страны.

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