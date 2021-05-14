ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В РПЦ объяснили демографические проблемы России

15:42
  • пятница
  • 14 мая 2021

Запрет абортов ситуацию не исправит

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) заявил в ходе X Общецерковного съезда по социальному служению, что запрет абортов в России не решит демографических проблем, так как, по его словам, люди все равно найдут способ, как отказаться от рождения ребенка.
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

Проблема, заметил архиерей, заключается в том, что сегодня человек часто хочет жить исключительно для себя, не зная радости в другом.

"И это незнание радости в другом доходит до того, что они не знают радости в заботе о своих родителях, в заботе о своих детях", - приводит слова епископа РИА "Новости".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в обозримом будущем численность населения России несколько уменьшится. Демографические вызовы, подчеркнула заместитель председателя правительства, являются одним из важнейших факторов развития страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.