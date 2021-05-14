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Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром

15:41
  • пятница
  • 14 мая 2021

МЧС напоминает водителям об осторожности

Гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы в столице. По прогнозам синоптиков, возможен град.
Москвичей предупредили о дождях с грозами

"В период с 16.30 до 21 часа 14 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - предупреждает столичный главк МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.

Спасатели напоминают горожанам: находясь на улице, надо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями и не оставлять без присмотра детей. Водителям советуют значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Парковать автомобили вблизи деревьев также не стоит.

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