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В Госдуме назвали возможные сроки отмены ЕГЭ

15:55
  • пятница
  • 14 мая 2021

Процесс не будет быстрым

Отменить ЕГЭ в России получится не раньше, чем через пять лет, считает зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Он подчеркнул, что из-за сложности вопроса процесс может затянуться и на десятилетие.
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Ранее депутат заявил, что ЕГЭ не оправдал себя, а потому должен быть упразднен. По словам парламентария, следует отказаться от этого вида экзамена в пользу традиционного.

Зайцев отметил, что уже сейчас в Госдуму на рассмотрение были внесены несколько законопроектов об отмене ЕГЭ. "Некоторые из них популистские, другие — более серьезные. Также что-то по этой теме рассматривается в правительстве", - сказал депутат.

Он также объяснил, что подобные вопросы невозможно решить за один год, а потому стоит готовиться к длительному процессу, передает "Вечерняя Москва".

"Сейчас первоклассники уже понимают, что через 9–11 лет им предстоит некое сложное мероприятие, которое называют либо ОГЭ, либо ЕГЭ. Первоклашки еще не понимают, что это вообще такое, но осознают, что все их обучение сводится к подготовке к этому мероприятию. Если мы прямо в этом году все сделаем, то в очередной раз вгоним детей в стресс. Должно пройти 5–7 лет", - считает Зайцев.

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