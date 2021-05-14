Крупный пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области

Населенным пунктам огонь не угрожает
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в Самарской области западнее деревни Ташелка произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе.
"Горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 000 квадратных метров, в основном тление мусора", - приводит сообщение ведомства ТАСС.
Информации о пострадавших нет.
В МЧС при этом добавили, что населенным пунктам огонь не угрожает. Задействованы в тушении 41 человек и 14 единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: