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Крупный пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области

15:47
  • пятница
  • 14 мая 2021

Населенным пунктам огонь не угрожает

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в Самарской области западнее деревни Ташелка произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе.
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"Горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 000 квадратных метров, в основном тление мусора", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Информации о пострадавших нет.

В МЧС при этом добавили, что населенным пунктам огонь не угрожает. Задействованы в тушении 41 человек и 14 единиц техники.

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