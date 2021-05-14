"В Майами очень скучно": сын Королевой и Тарзана объяснил возвращение в Россию

Архип Глушко прожил в США три года

19-летний музыкант Архип Глушко (выступающий под псевдонимом Архип Грек) - сын певицы Наташи Королевой и культуриста Сергея Глушко (Тарзана) - объяснил, почему не остался жить в США.

На днях молодой человек побывал в Майами, где у его родителей есть шикарный дом.

"Вот я опять побывал в солнечном Майами! Прожив там три года, я понял, что это не моё. По трём причинам: менталитет людей, климат (я не фанат постоянной влажности и сорокоградусной жары круглый год), атмосфера (в Майами очень скучно, вся жизнь протекает очень медленно)", - рассказал Архип в соцсети Instagram.

Певец отметил, что за время проживания во Флориде он завел много знакомых и друзей, поэтому часто ностальгирует по этому месту.

Архип Глушко - единственный сын Наташи Королевой и Тарзана. Молодой человек увлечен изучением японского языка. Также он записывает музыку.

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