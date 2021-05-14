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В украинской Раде заявили о необходимости захватить Кубань

16:00
  • пятница
  • 14 мая 2021

Депутаты считают, что в регионе "говорили на мове"

Кубань должна принадлежать Украине. С таким заявлением выступил в эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, еще сто лет назад в этом регионе "говорили на мове" - так что это "украинские этнические земли, отрезанные от Киева волею судьбы".
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"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе", — заявил Гончаренко.

Представители украинской власти не впервые заявляют о претензиях на российский регион. Так, националисты ранее грозились захватить Кубань, Воронеж и часть Ростовской области. А лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий открыто говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ.

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