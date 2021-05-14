Казанскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Из здания вывели около 80 детей
В казанскую школу №27 поступил сигнал о якобы заложенной там бомбе, передает в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на городскую мэрию.
Из здания были оперативно эвакуированы около 80 детей, их доставили в школу №41.
На место происшествия выехали оперативные службы. Угроза оказалась ложной.
Во вторник в школе №175 в Казани произошла стрельба, ее устроил бывший ученик Ильназ Галявиев. Девять человек были убиты, среди них - семеро детей. ранения получили 23 человека. Стрелявшего задержали, суд отправил его под арест на два месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение. По данным СК, он страдает заболеванием головного мозга.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram