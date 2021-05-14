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Казанскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе

16:01
  • пятница
  • 14 мая 2021

Из здания вывели около 80 детей

В казанскую школу №27 поступил сигнал о якобы заложенной там бомбе, передает в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на городскую мэрию.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей

Из здания были оперативно эвакуированы около 80 детей, их доставили в школу №41.

На место происшествия выехали оперативные службы. Угроза оказалась ложной.

Во вторник в школе №175 в Казани произошла стрельба, ее устроил бывший ученик Ильназ Галявиев. Девять человек были убиты, среди них - семеро детей. ранения получили 23 человека. Стрелявшего задержали, суд отправил его под арест на два месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение. По данным СК, он страдает заболеванием головного мозга.

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