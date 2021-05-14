"Израиль перешел все границы": Эрдоган заявил о поддержке Палестины

Число жертв обстрелов растет

В пятницу по инициативе России должна состояться встреча представителей "Ближневосточного квартета" - России, США, Евросоюза и ООН. Без внешнего посредничества ни палестинцы, ни израильтяне не готовы пойти на перемирие. Стороны продолжают круглосуточно обмениваться ударами. Число жертв растёт, и конфликт рискует выйти за пределы Израиля.

Небо над Газой с интервалом в несколько минут рассекают ракеты ХАМАС. В ход уже идут боеприпасы, максимальная дальность которых достигает двухсот километров. А это значит, что под прицелом теперь большая часть еврейского государства.

Однако почти все палестинские ракеты сбивают ещё на подлете. Работает система ПВО "Купол". Хотя и она дает сбои. На видео зафиксировано одно из попаданий в жилой дом (см. видео репортажа). Израильтянину, который в этот момент смотрел телевизор, явно повезло.

Жертвы есть. За четыре дня конфликта погибли семь евреев, среди которых один ребенок. С помощью беспилотника движение ХАМАС нанесло удар по химзаводу. Во всяком случае, так заявляет палестинская сторона. В Иерусалиме эту информацию опровергают, как и сообщения о начале наземной операции.

"Ночью 160 самолётов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нём также принимали участие наземные подразделения, которые работали по обозначенным целям. Но ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил", - сказал Джонатан Конрикус, официальный представитель армии обороны Израиля.

Хотя такое развитие событий в Израиле не исключают. Но пока армия этой страны, действительно, ограничивается массированными артиллерийскими и воздушными атаками по территории Палестины. И жертв среди мирного населения там, конечно, гораздо больше. По последним данным, погибли более 100 человек. Количество раненых приближается к тысяче. Больницы уже переполнены.

"Большинство пациентов, поступающих в нашу больницу, имеют в основном осколочные ранения по всему телу. Среди пострадавших много детей. Некоторым приходится ампутировать конечности", - заявил Мохаммад Абу Сельмия, директор больницы "Аль-Шифа".

В результате израильских обстрелов повреждены школы и больницы. Разрушены жилые дома. На видео попадает телефонный разговор одного из жителей анклава с представителем израильской армии. Мужчину предупреждают, что этой ночью цель ударов будет совсем близко с его домом.

"У нас в Шеджайе сложная ситуация, все бегут. На дома падают снаряды, мне позвонили родственники, сказали всем эвакуироваться из Шеджайи. Мы сейчас уезжаем", - рассказал местный житель Абу Мохаммед.

Ситуация, действительно, близка к критической. Этой ночью обстрелы территории Израиля производились с территории Ливана. На границе еврейского государства и Иордании уже скопились сотни граждан, которые хотят воевать на стороне Палестины. О поддержке этого государства в борьбе с израильтянами сегодня заявила и Турция.

"Израиль перешёл все границы. Турция приступает к поддержке палестинцев с той же решительностью, с какой поддерживала Азербайджан в Карабахе", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Решительно настроен и сам Израиль, отвергая любые переговоры. Инициатива Египта, который намеревался выступить посредником, провалилась. Его представители улетели на родину ни с чем.

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово еще не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности", - сообщил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Израилю фактически приходится воевать на два фронта. Евреи громят рынки и магазины палестинцев. Те в ответ поджигают синагоги. Беспорядки вспыхнули в Хайфе, Яффе и ряде других городов. По данным Минздрава Израиля, только за последние сутки ранения в ходе уличных столкновений получили более 100 человек.

На этом фоне мировое сообщество призывает Израиль и Палестину остановиться и начать переговоры. Об этом сегодня шла речь и во время телефонного разговора замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с главой МИД Израиля Алоном Ушпизом. Уже в это воскресенье варианты урегулирования конфликта обсудят на заседании Совбеза ООН.

Александр Панюшкин, Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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