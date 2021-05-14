У Турции вслед за финалом ЛЧ отобрали и Гран-при "Формулы-1"

Страна меж тем готовится выходить из тотального локдауна

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сообщили об отмене этапа в Турции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся там.

В связи с этим Гран-при Франции пройдет на неделю раньше (18-20 июня), а в Австрии проведут две гонки подряд (25-27 июня и 2-4 июля).

Ранее было объявлено, что Стамбул не примет в мае финал футбольной Лиги чемпионов. Решающий матч главного континентального турнира среди клубов перенесли в Порту. Финальная встреча состоится 29 мая. Сыграют два английский клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".

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