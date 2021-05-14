ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезде "Дюнкерка" и "Фантастических тварей" дали срок за изнасилование

16:37
  • пятница
  • 14 мая 2021

Его жертвой стала 29-летняя знакомая

Суд приговорил шотландского актера Кевина Гатри к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера, передает телеканал STV News.
Внучатый племянник Елизаветы II сел в тюрьму за попытку изнасилования

Инцидент произошел в 2017 году. Гатри и его друг Скотт Рид отвезли домой к последнему 29-летнюю девушку, которой стало плохо. Пока Рид вызывал врачей, Гатри изнасиловал знакомую. Изначально он отрицал свою причастность, но на нижнем белье жертвы нашли его ДНК.

Суд в Глазго признал 33-летнего актера виновным. Его имя внесут в реестр совершивших насильственные действия сексуального характера преступников.

Гатри получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Фантастические твари и где они обитают", "Дюнкерк" и "Солнце над Литом", а также в сериале "Игра родом из Англии".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кевин Гатри
Кевин Гатри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.