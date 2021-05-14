Звезде "Дюнкерка" и "Фантастических тварей" дали срок за изнасилование

Его жертвой стала 29-летняя знакомая

Суд приговорил шотландского актера Кевина Гатри к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера, передает телеканал STV News.

Инцидент произошел в 2017 году. Гатри и его друг Скотт Рид отвезли домой к последнему 29-летнюю девушку, которой стало плохо. Пока Рид вызывал врачей, Гатри изнасиловал знакомую. Изначально он отрицал свою причастность, но на нижнем белье жертвы нашли его ДНК.

Суд в Глазго признал 33-летнего актера виновным. Его имя внесут в реестр совершивших насильственные действия сексуального характера преступников.

Гатри получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Фантастические твари и где они обитают", "Дюнкерк" и "Солнце над Литом", а также в сериале "Игра родом из Англии".

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