Депутат МГД Николаева: Рассрочка оплаты выкупа помещений станет эффективной мерой поддержки МСП

По предварительной оценке, эта мера коснется не менее двух тысяч предпринимателей

В Мосгордуму внесли законопроект об увеличении рассрочки для выкупа помещений с пяти до семи лет, передает АГН "Москва".

Законопроект, который подготовило депутатское объединение "Моя Москва" и фракция "Единая Россия", позволит снизить нагрузку на предпринимателей, заявила руководитель депутатского объединения Елена Николаева.

По предварительной оценке, эта мера коснется не менее двух тысяч предпринимателей. Для них ежемесячный выкупной платеж снизится примерно на четверть.

"В прогнозный период до 2024 года ожидается дополнительно заключение около 1,5 тысячи договоров купли-продажи арендованного субъектами малого и среднего предпринимательства городского недвижимого имущества, которые смогут получить семилетнюю рассрочку", - пояснила Николаева.

Она уверена, что законопроект будет эффективной мерой поддержки для малого бизнеса.

"Порой предприниматели не в состоянии уплачивать необходимые платежи. В такую ситуацию попали самые различные категории предпринимателей в сфере бытового обслуживания, торговли, производства", - отметила Николаева.

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