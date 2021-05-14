ВОЗ спрогнозировала, каким будет второй год пандемии

Пандемия отказывается отступать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе пятничного брифинга в Женеве, что второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться еще даже более тяжелым, чем первый.

"COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Ранее Гебрейесус заявил, что ВОЗ заинтересована в широком использовании разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V". При этом организация опубликовала 40-страничный доклад о версиях происхождения COVID-19, указав, что источник вируса пока окончательно не установлен.

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