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ВОЗ спрогнозировала, каким будет второй год пандемии

16:58
  • пятница
  • 14 мая 2021

Пандемия отказывается отступать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе пятничного брифинга в Женеве, что второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться еще даже более тяжелым, чем первый.
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"COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Ранее Гебрейесус заявил, что ВОЗ заинтересована в широком использовании разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V". При этом организация опубликовала 40-страничный доклад о версиях происхождения COVID-19, указав, что источник вируса пока окончательно не установлен.

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