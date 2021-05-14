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Великий воин и защитник веры: князю Александру Невскому - 800 лет

22:35
  • пятница
  • 14 мая 2021

Память о талантливом правителе бережно хранится до сих пор

В этот четверг Россия отметила 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Умный и дальновидный политик, хранитель православной веры, защитник земли русской, великий воин, не проигравший ни единого сражения. Довольно редкий случай в нашей истории, когда про человека, княжившего почти 1000 лет назад, известно очень много, и не просто известно - подкреплено историческими документами.

Впрочем, Невский - именно тот исторический персонаж, память о котором хранят не документы, а люди. В том числе и потому, что без него нашей страны, возможно, и не было бы.

В повести о житие Александра Невского отмечается, что ростом он был превыше других. И голос его как труба, и дал ему Бог силу царя Самсона и храбрость римского царя Веспасиана. Правда, как точно выглядел Великий Князь, неизвестно. Череп Александра Невского утерян. В раке, вскрытой большевиками в 1922 году в Петрограде, находилось 12 небольших костей разного цвета, то есть предположительно принадлежавших разным людям. Две из них к тому же - одинаковые кости правой ноги.

"Если мы посмотрим, что известно о его жизни достоверно, точно, подтверждено источниками - то должны будем признать, что известно очень мало. Взять даже дату рождения", - отметил исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

13 мая 1221 года - результат исторического компромисса, принятого в середины 80-х годов прошлого века. А вот место рождения будущего князя известно доподлинно - город Переславль-Залесский. На берегу Плещеева озера сохранились монументальные свидетели той далекой эпохи. Александру Невскому, по современным меркам, пришлось очень рано повзрослеть. В возрасте 5 лет он вместе с братом Фёдором принял так называемый княжеский постриг. Символ перевоплощение мальчика в воина. Провели его в Спасо-Преображенском соборе. Летописцы пишут: "На центральную площадь вывели коня, в седло усадили молодого князя и препоясали его мечом".

Ну а дальше было долгое обучение грамоте, ратному делу и, как бы сейчас сказали, "азам дипломатии". Именно они в будущем очень пригодятся Александру Невскому. Он станет правителем Новгорода, Киева, Владимира - русских земель, чье богатство не дает соседям покоя. Невский - первый из Рюриковичей, получивший имя Александр. Как полагают историки, в честь Александра Македонского. И тоже не проиграл ни одной битвы.

Но нашем князю, увы, приходилось обороняться. В возрасте 19 лет от шведов, высадившихся на Ладоге. Силы противника тогда превосходили русские почти в три раза. Фраза "Не в силе Бог, а в правде" вошла в историю, как и прозвище князя - Невский, которое при жизни, впрочем, не употреблялось.

Спокойно Русь жила недолго. Спустя два года Папа Римский Григорий IX отправляет к "славянским варварам" рыцарей Ливонского ордена. Мутные воды Чудского озера до сих пор хранят множество загадок.

"Многочисленные ученые говорят о том, что акватория Чудского озера за 8 веков поднялась на 3 метра. То есть, если мы опять хотим вернуться в 1242 год, то мы должны воду как бы опустить на 3 метра. Мы понимаем, что вот тут рядом с небольшим проливом уже на земле состоялась та самая битва", - отметил заместитель Председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Казаков.

Хрестоматийная сцена из культового фильма Сергея Эйзенштейна, вышедшего на советские экраны в 1938 году, скорее художественная гипербола. Картина же вошла в золотой фонд мирового кинематографа, да и Александр Невский для многих вот такой - широкоплечий, мужественный и волевой. Образ, созданный актером Николаем Черкасовым, который опирался на описания в летописях, теперь на государственной награде - ордене Александра Невского. Изначально фильм не предполагал хэппи-энда. Отравленный князь погибал в Золотой орде.

"После того как весь сценарий прочел сам Сталин, он провел в конце красную жирную черту карандашом и написал - "конец". Объяснив Эйзенштейну потом дословно - такой хороший князь погибнуть в фильме не должен", - рассказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Еще по распоряжению Петра I на иконах Невского стали изображать доблестным воителем. Под его знаменами русская армия сражалась с противником во времена Северной Войны. "Били, бьем и будем бить" - такие плакаты появились уже в Великую Отечественную. И не случайно, ведь именно благодаря Александру Невскому наша цивилизация в принципе существует.

В начале 13 века раздираемое распрями государство было в шаге от погибели. Римская католическая церковь предлагает свою защиту от сильнейшего противника - сверхдержавы того времени, Золотой Орды. Нужно лишь отказаться от православия, то есть по церковным канонам предать свою веру. Князь принимает решение, которое одни назовут цивилизационным, другие - спасительным.

"Что бы было - это мы можем проследить на примере Даниила - князя Галицкого. Вот он как раз-таки делал то, что хотели от Александра Невского. Он получил корону от Папы Римского. Дружил с Западом. А закончилось это тем, что княжество его прекратило свое существование, разграбленное не ордынцами, а как раз друзьями-европейцами. Венграми, поляками", - отметил почетный настоятель Храма Александра Невского в городе Переславль-Залесский протоиерей Андрей Кульков.

"Альтернативой курса, который выбрал он и который за ним выбрали князья Московские, было бы разорение Руси, может быть, даже уничтожение ее. Вспомните, что многие государства того времени, они просто исчезли с карты", - продолжил автор биографии Александра Невского, историк Алексей Карпов.

"Он низложил зависть на Западе и укротил варварство на Востоке", писал о Невском Ломоносов, имея в виду дипломатические победы князя, который сумел договориться с четырьмя монгольскими ханами. Да так, что все вопросы решались в пользу Руси, сохранив православие и самое главное - русскую идентичность.

"Он не отказался от Европы, это ошибочное мнение, что он полностью отказался. Нет. Цивилизационно мы тоже являемся частью Европы, но при этом он акцентировал внимание на Азии и определил вектор движения как раз в этот регион. Не случайно у нас и орел двуглавый, и смотрим одновременно и на Европу, и на Азию, и соединяем разные цивилизации, разные культуры в нашем удивительном отечестве", - добавил протоиерей Кульков.

Самому князю, впрочем, однажды пришлось сделать трудный личный выбор - между государством и семьей.

"Известно, что его брат Андрей начал военные действия против монголов, поднял мятеж, был разбит, Русь была разорена, Александр в этот момент находился в Орде, в данном случае на Волге у Батыя, и он в этой ситуации оказался, скажем так, и в прямом смысле, и в переносном в лагере врагов Руси", - рассказал также Алексей Карпов.

Невский на помощь брату не пришел, и это, как полагают историки, терзало его всю оставшуюся жизнь. Перед смертью, возвращаясь из Золотой Орды, он совершает невиданный для монарших особ того времени поступок - принимает монашеский постриг.

"Принятие иночества - это понимание того, что мир и его княжение без греха не были. Безусловно, раз он это понимал, и мы с этим соглашаемся. Конечно, там было очень много тяжелого в его истории", - уточнил историк.

Талантливый правитель, блистательный полководец и дипломат. Они, кстати, считают Невского своим небесным покровителем, а еще защитник и заступник нашего Отечества. И так, судя по опросам, могут ответить многие жители нашей страны. Александр Ярославович один из самых популярных исторических персонажей. Благодаря которому стоит и стоять будет русская земля.

Матвей Шестаков, Сергей Ким, Сергей Смирнов, Елена Мекертычева, Илья Швырёв"В Центре Событий", "ТВ Центр"

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