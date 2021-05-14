Крым готовится к летнему наплыву туристов

К концу года на полуострове ожидают до 10 миллионов человек

В России подводят итоги длинных майских каникул, в том числе туристические. Траты россиян в этом году на турпутевки выросли в девять раз по сравнению с 2020 годом. При этом на 15% больше о сравнению с благополучным в эпидемиологическом плане 2019 годом. Основные направления - Калининградская область, Москва, Петербург, Карелия и конечно, Крым и Краснодарский край. В Сочи на майские приехали 232 тысячи туристов, в Крым - 520 тысяч. На полуострове уже 2 мая был открыт летний сезон, и прогнозы на него для местной туротрасли самые радужные.

Турпоток обрушился на Крым мощной волной. 520 тысяч гостей - только за майские праздники, к концу года ожидают до 10 миллионов. Рекорды, которых на полуострове не было со времен Советского Союза.

"В санатории 223 номера, от категории "Эконом" до категории "Апартаменты". Это два корпуса: главный и прибрежный. На текущий момент у нас загрузка санатория превышает 95%. И на высокий сезон соответственно у нас проданы все номера в отеле", - рассказала Елизавета Дзортова, руководитель отдела приема и размещения санатория.

Загруженность максимальная - вплоть до октября. Сезон теперь длится не три месяца, а почти полгода. Заскочить в последний вагон уходящего на юг поезда еще можно, а вот найти жилье становится все труднее.

Вот так выглядит номер категории стандарт в четырехзвездочном отеле в Алуште. Правда, ближайший свободный номер доступен только в августе. Стоить он будет 17 тысяч рублей. В эту сумму входят завтраки, услуги спа-центра и бесценный панорамный вид на Черное море.

А еще вековые сосны, можжевельники, кипарисы – воздух, насыщенный фитонцидами. Когда-то сюда приезжали лечить туберкулез, теперь восстанавливают легкие после коронавируса. Многим эти места напоминают северную Италию. Возможно, именно поэтому южный берег сегодня в первую очередь - премиальный отдых.

"Тот контингент, который раньше предпочитал Европу, ну, это определенно совсем другой средний чек был раньше, они стали предпочитать, и за счет ограничительных мер, они стали предпочитать отдыхать в Крыму, но хотят этот же уровень сервиса, который они получали, отдыхая во всем мире", - сказала гендиректор спа-отеля Анна Кочко.

С точки зрения инфраструктуры Крым уже совершил скачок. Электроснабжение, дороги, аэропорт, новые гостиницы. В этом году сезону угрожала разве что засуха. Строительство водозаборов и обильные весенние осадки позволили накопить достаточно воды для бесперебойного водоснабжения. График отключения сохраняется только в Алуште, но гости его не замечают.

"Мы имеем резервуары, которые позволяют нам автономно существовать два дня. И это дает нам определенную стабильность в этом вопросе", - заявила Кочко.

Меняется и сервис. Отели предлагают различные программы: развлекательные, туристические, спортивные, оздоровительные. В ближайшем будущем все пляжи приведут к единому стандарту.

"По необходимости люди смогут заказать холодный напиток, полотенца. В этом году у нас предусмотрен сервис, который будет обслуживать людей на галечной зоне", - сообщил Сергей Вербицкий, замдиректора по техническим вопросам санатория.

В России в принципе не так много регионов для пляжного отдыха. Отсюда большой спрос и высокие цены. И дело не только в пандемии и закрытых границах.

"Очень большое количество броней было перенесено с 2020 года в соответствии с ограничительными мероприятиями. Большинство продаж прошло в феврале-марте, и они в основном осуществлялись по ценам прошлогодним, в некотором случае, в премиальном сегменте, даже ниже. На оставшиеся номера с достаточно серьезным спросом и динамическим ценообразованием происходит некоторый рост", - заявил Вадим Волченко, министр курортов и туризма республики Крым.

Ситуацией попытались воспользоваться владельцы из частного сектора. Сообщалось о попытках недобросовестных владельцев отменить бронирование. Но массовых жалоб не поступало. Снизить цены поможет только конкуренция. И проблему уже решают. За 7 лет было построено 43 новых объекта и порядка 330 реконструировано. Вот так, например, выглядел санаторий "Сосняк" пять лет назад. Теперь здесь элитный отель.

"Санаторий закрылся в 2015 году, он был в очень плохом состоянии. Здесь отсутствовали какие-либо элементы декора, мы все восстанавливали, все по крупицам воссоздавали. Задача была - создать его в первоначальном виде", - сказал директор отеля Игорь Шершнев.

В ближайшую пятилетку появится еще порядка 25 тысяч номеров, в том числе за счет реновации таких здравниц. Территория позволяет. Развивать в первую очередь будут крымские Мальдивы - песчаные пляжи запада полуострова и азовское побережье.

"В стратегию развития туризма в Крыму заложено формирование пяти туристических кластеров, которые сейчас за счет государства подводится инфраструктура, организуются инвестиционные площадки, на которые уже приходят инвесторы", - заявил Вадим Волченко, министр курортов и туризма республики Крым.

Впрочем, сервисы бронирования еще предлагают относительно недорогие варианты, в том числе с использованием программы туристический кэшбэк. В июне – неделя на южном берегу Крыма в трехзвездочной гостинице обойдется минимум в 25 тысяч рублей на двоих.

На западном и восточном побережье - дешевле. В Николаевке, например, есть варианты от 13 тысяч, правда, не на первой линии. Отдых на любой вкус и кошелек: от палатки и кемпинга до собственной виллы за 200 тысяч в неделю. При этом в Крым едут не только от безысходности – по статистике вновь отдыхать едет половина туристов.

- Для меня Ялта - это город счастья. Я приезжаю, и у меня настроение поднимается. Ну, нравится. Вот есть любимые места. У кого-то где-то что-то, а у меня Ялта. Прикипело. Каждый год летаю.

- Проехали от Феодосии до Евпатории. Поэтому спасибо большое этому благословенному уголку - Крыму. Второй раз уже здесь, очень понравилось.

Главный вопрос, удастся ли сохранить такой же повышенный спрос, когда вновь откроются азиатские и европейские курорты.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. Республика Крым, "В Центре событий". "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram