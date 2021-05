Поклонники гадают о причинах внезапного развода Билла и Мелинды Гейтс

Не исключено, что пара захотела сэкономить после введения нового налога для богатых

Они снова вместе, 17 лет разлуки лишь проверили прочность их чувств – это самое громкое воссоединение года. Фанаты и сочувствующие захлебываются от восторга - одна из самых красивых пар начала двухтысячных - Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - снова вместе. Теперь фанаты и сочувствующие с надеждой подглядывают в сторону Брэда Питта и Дженнифер Энистон, это вторая пара-кандидат на воссоединение, которого все ждут. Впрочем, эта весна принесла не только новости о воссоединениях, она приносит и новости о расставаниях. Одним из самых громких и уж точно самых дорогих, очевидно, станет развод Билла и Мелинды Гейтс.

Проститутки, старая любовь или лично Джо Байден со своим новым налогом для богатых, по мнению американской прессы, именно одна из этих трёх версий и является истинной причиной развода Била и Мелинды Гейтс. И журналисты наотрез отказываются верить в официальную версию развода: "Мы больше не можем расти как пара".

"Развод считается мирным – они уже договорились об опеке: Билл может проводить время со своими деньгами - во вторник вечером или в любой другой день. Вы знаете, что у этих двоих есть 134 миллиарда долларов?! Когда ты такой богатый, зачем тебе вообще разводиться? Они что просто не могут жить отдельно? Грустно, но у Билла уже есть профиль на сайте знакомств Tinder. Правда, фотография немного устарела", - шутит комик Джимми Киммел.

Не только американские комики и таблоиды, но и даже серьёзные экономические журналы сильно сомневаются, что Билл Гейтс решился поставить на кон 130 миллиардов долларов и крупнейший в мире благотворительный фонд из-за банального угасания чувств. Тем более, как признался своим друзьям сам Билл, в его браке любви никогда и не было. А то, что союз продержался 27 лет, так это только из-за правильного расчёта, к которому Гейтс подошёл с такой же серьёзностью, как и к созданию операционной системы Microsoft.

"Как-то раз я вошла в его спальню и увидела, что он расписывает на доске плюсы и минусы женитьбы", - сказала Мелинда Гейтс.

И, как выяснилось позже, эта теорема не могла быть решена, если бы из неё выпала одна важная деталь – а именно Энн Винблад. С этой женщиной Билл был знаком давно и не захотел расстаться после свадьбы. И, по слухам, все 27 лет каждую весну они устраивали совместный отдых, чтобы насладиться чтением, как утверждали.

"Вы знаете, что Билл спрашивал у Энн разрешение жениться на Мелинде?! Он сказал ей: "Я собираюсь жениться на этой девушке. Как ты думаешь, жениться на ней или нет?" Она сказала: "Давай". А потом они ездили в свой ежегодный отпуск в её скромный дом. И вы знаете, что их там, наверное, никто не беспокоил! Это в Северной Каролине. Сейчас дом сдается за 600 долларов за ночь. Энн сдает его в аренду. Ладно, вы когда-нибудь задумывались, почему они не женились? И почему Мелинда одобряла эти свидания?" – сказала американская телеведущая Венди Уильямс.

Ответы на эти щекотливые вопросы дал биограф Джеймс Уоллес. В книге "Билл Гейтс и гонка за контролем киберпространства" он настаивает, что миллиардер скрывает миллиарды тайн, о которых знают многие, но предпочитают молчать.

"Билл Гейтс прославился тем, что устраивал вечеринки в бассейне со стриптизершами и был бабником - даже после встречи с будущей женой Мелиндой. Бурный образ жизни соучредителя Microsoft был хорошо известен в его ближайшем окружении… Но пресса почему-то не сообщала о диких холостяцких вечеринках, которые молодой председатель Microsoft устраивал в своём доме в Сиэтле. И холостяцкий образ жизни Гейтса не закончился, когда он начал встречаться с будущей женой Мелиндой Френч. И Мелинда знала о распутстве Гейтса", - говорится в книге.

Не исключено, что Энн Винблад была оставлена в семье как неофициальная вторая жена взамен на обещание Билла отказаться от оргий. Но, кажется, систему не удалось перезагрузить - Гейтс всё же сорвался и опять пустился во все тяжкие. По данным The New York Times, начиная с 2011 года, Гейтс регулярно общался с Джеффри Эпштейном – тем самым, который в 2019 году в тюрьме покончил жизнь очень странным самоубийством, когда его в очередной раз осудили за сексуальные преступления. Ещё Эпштейн прославился тем, что организовывал встречи самых влиятельных людей мира с несовершеннолетними проститутками. По данным The New York Times, Гейтс был достаточно хорошо знаком с Эпштейном, хорошо настолько, чтобы посещать его светские тусовки и летать на его самолёте под кодовым названием - "Лолита Экспресс". Жена Билла Гейтса все эти поездки не одобряла и ещё в 2013 году требовала прекратить дружбу с педофилом, чтобы не разрушать идеальную репутацию семьи и их общего благотворительного фонда.

"Сообщается, что Эпштейн имел привычку хвастаться тем, что он был неофициальным советником Билла Гейтса. Также Эпштейн утверждал, что является налоговым консультантом технического магната", - говорится в заметке The Daily Beast.

Консультации, которые предоставлял педофил, так разозлили Мелинду Гейтс, что в 2019 году мать троих детей называла брак с Биллом "безвозвратно разрушенным" и тоже обратилась за консультацией, но к адвокатам.

"Женщины легче всего идут на развод, потому что они больше получают от него. Суд всегда очень щедро относится к женщинам – они очень много получают денег. Поэтому развод абсолютно невыгоден мужчинам и абсолютно выгоден женщинам. Судебный процесс очень сложный и очень дорогой – надо нанимать юристов, это очень дорого – 300-500 долларов в час", - объяснил Джон Вароли, специалист по связям с общественностью из США.

По слухам, разводом Гейтсов будут заниматься те же адвокаты, которые уже набили руку на другом миллиардере – в прошлом году они разводили самого богатого человека в мире - директора Amazon Джеффа Безоса. Впрочем, Гейтсы уже дали понять, что шоу ждать не стоит – они планируют расстаться друзьями и даже обещают продолжить совместную работу в фонде. Ну, и детей делить не будут, ведь все трое уже совершеннолетние. К тому же Гейтсы за счет своего развода даже смогут немножко сэкономить. Как раз сейчас Джо Байден впервые за 28 лет пытается не просто повысить налог для богатых, а для богатых супружеских пар – скоро они будут платить больше, чем если бы жили как будто бы в разводе. Именно поэтому первой причиной расставания Билла и Мелинды Гейтс все назвали банальную жадность и стали их подозревать в попытке уклониться от налогов. Мол, не захотели, чтобы Байден поднимал Америку с колен за их счёт. Адвокаты уже начали давать и другим миллиардерам советы, как обмануть Джо Байдена. Они прогнозируют, что в ближайшее время неожиданно - с целью экономии - в холостяки запишутся Марк Цукерберг и Илон Маск – они как раз соседи Гейтса в пятерке самых богатых людей в мире.

Вера Щирова, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В Центре событий". "ТВ Центр".

