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Роскомнадзор назвал сроки принятия решения по Twitter

17:24
  • пятница
  • 14 мая 2021

Возможны новые ограничения против соцсети

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора, 13 мая руководство ведомства встретилось с представителями компании Twitter.
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Ранее работу соцсети в России замедлили за отказ удалять противоправный контент, также площадка получила несколько крупных штрафов.

В сообщении сказано, что администрация соцсети проинформировала о выполнении требований по удалению контента. Кроме того, Twitter выразил готовность и далее блокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором, в приоритетном порядке.

"По истечении 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", - добавили в ведомстве.

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