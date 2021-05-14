Роскомнадзор назвал сроки принятия решения по Twitter

Возможны новые ограничения против соцсети

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора, 13 мая руководство ведомства встретилось с представителями компании Twitter.

Ранее работу соцсети в России замедлили за отказ удалять противоправный контент, также площадка получила несколько крупных штрафов.

В сообщении сказано, что администрация соцсети проинформировала о выполнении требований по удалению контента. Кроме того, Twitter выразил готовность и далее блокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором, в приоритетном порядке.

"По истечении 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", - добавили в ведомстве.

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