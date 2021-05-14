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Генпрокурор Чехии уходит в отставку

17:32
  • пятница
  • 14 мая 2021

Вице-премьер поблагодарил его за "дело Врбетице"

Вице-премьер чешского правительства и глава МВД Ян Гамачек сообщил об уходе в отставку генерального прокурора страны Павла Земана.
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"Благодарю его за годы работы для Чешской Республики и, помимо всего прочего, за дело Врбетице", - приводит слова Гамачека ТАСС.

В апреле Земан заявил, что инцидент в деревне Врбетица в 2014 году, где на складе боеприпасов прогремели взрывы, не являются терактом, а как это именно характеризовать - дело исключительно политиков.

Власти Чехии считают причастными ко взрывам российские спецслужбы, Москва это отрицает. Россия и Чехия в свете сложившихся обстоятельств обменялись дипломатическими санкциями.

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