Италия отменяет карантин для туристов ряда стран

Власти хотят поддержать туристическую отрасль страны

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца выпустил постановление, согласно которому страна с 16 мая отменяет обязательный карантин для тех, кто приезжает из стран Евросоюза и зоны Шенгена, а также из Израиля и Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С указанной даты, сказано в документе, достаточно будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Прежде все приезжающие должны были отбыть пятидневный карантин.

Принимается новая мера, чтобы поддержать туристическую отрасль.

Въезд в Италию из Бразилии, Индии, Бангладеш и со Шри-Ланки все еще запрещен. С Россией закрыто регулярное пассажирское авиасообщение, но идут грузопассажирские рейсы.

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