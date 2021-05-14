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Италия отменяет карантин для туристов ряда стран

17:52
  • пятница
  • 14 мая 2021

Власти хотят поддержать туристическую отрасль страны

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца выпустил постановление, согласно которому страна с 16 мая отменяет обязательный карантин для тех, кто приезжает из стран Евросоюза и зоны Шенгена, а также из Израиля и Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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С указанной даты, сказано в документе, достаточно будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Прежде все приезжающие должны были отбыть пятидневный карантин.

Принимается новая мера, чтобы поддержать туристическую отрасль.

Въезд в Италию из Бразилии, Индии, Бангладеш и со Шри-Ланки все еще запрещен. С Россией закрыто регулярное пассажирское авиасообщение, но идут грузопассажирские рейсы.

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