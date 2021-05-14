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Россиянам разрешили въезд в Грецию

18:05
  • пятница
  • 14 мая 2021

Ранее для граждан России действовала квота

С 14 мая Греция открыла границы для туристов - при этом отменяется квота на въезд россиян, ранее пускали по четыре тысячи граждан России в неделю. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на греческое правительство.

Проходить карантин путешественникам не придется - это касается 21 страны, в этот список попала в том числе Россия. Остальным нужно будет предъявить или отрицательный ПЦР-тест, или сертификат вакцинации.

До сегодняшнего дня россияне могли въехать в Грецию исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов.

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