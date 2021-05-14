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Москвичей пригласили на вакцинацию препаратом "ЭпиВакКорона"

18:09
  • пятница
  • 14 мая 2021

Привиться препаратом центра "Вектор" можно в столичных поликлиниках

В московских поликлиниках стала доступна вакцина "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом "Спутник V", так и вакциной "ЭпиВакКорона", - заявила она в беседе с агентством ТАСС.

Ракова уточнила, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется, отметила заммэра.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с просьбой пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, к настоящему моменту около 1,3 миллиона москвичей уже успели привиться. Мэр также оценил ситуацию с COVID-19 в столице. Подробнее об этом читайте в материале "ТВ Центра" по ссылке.

В России на данный момент зарегистрированы 4 вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН.

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