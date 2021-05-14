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Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей

18:25
  • пятница
  • 14 мая 2021

Речь идет о купоне на скидку от 5% до 50% на различные товары и услуги

В Общественной палате поддержали инициативу правительства Московской области ввести кэшбэк за ЖКУ.

Власти МО ранее предложили за онлайн-оплату единого платежного документа давать купон на скидку от 5% до 50% на различные товары и услуги.

По мнению председателя комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам Светланы Разворотневой, такой подход можно в будущем распространить на всю Россию.

"В последние годы я часто выходила с подобными предложениями в Госдуму, правительство, в профильные министерства. Основная задача - снизить платежи жителей за услуги ЖКХ. Для этого есть несколько механизмов. Один из них – кэшбэк, который предоставляется за онлайн-оплату, за предоплату, за использование мобильных сервисов", - прокомментировала Разворотнева.

Главное, подчеркнула член ОП, чтобы все участники программы предоставляли реальные скидки, а не "маркетинговые уловки".

"Я думаю, что такие шаги приведут к тому, что предлагаемая мной комплексная программа сокращения платежей за ЖКХ на 30% станет реальной и обязательной к исполнению", – отметила Разворотнева.

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