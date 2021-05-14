ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СНБО Украины продлил санкции против россиян и российских компаний

18:35
  • пятница
  • 14 мая 2021

Срок прежних ограничительных мер истекал в мае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания СНБО, что было принято решение продлить санкции против определенных компаний и физических лиц России.
В украинской Раде заявили о необходимости захватить Кубань

"Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае, в отношении определенного количества граждан РФ и граждан Украины, и компаний РФ", - приводит слова Данилова ТАСС.

Дополнительных деталей он не привел.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин прокомментировал политическую обстановку на Украине. По словам главы государства, происходит зачистка политического поля, а Запад никак на это не реагирует. Путин добавил, что Украина превращается в антипода России – в "Антироссию".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.