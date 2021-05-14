СНБО Украины продлил санкции против россиян и российских компаний

Срок прежних ограничительных мер истекал в мае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания СНБО, что было принято решение продлить санкции против определенных компаний и физических лиц России.

"Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае, в отношении определенного количества граждан РФ и граждан Украины, и компаний РФ", - приводит слова Данилова ТАСС.

Дополнительных деталей он не привел.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин прокомментировал политическую обстановку на Украине. По словам главы государства, происходит зачистка политического поля, а Запад никак на это не реагирует. Путин добавил, что Украина превращается в антипода России – в "Антироссию".

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