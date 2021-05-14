Правительство России опубликовало список недружественных стран

В него вошли США и Чехия

Правительство в пятницу утвердило перечень недружественных России стран. Об этом сообщает ТАCС со ссылкой на документ кабмина.

В перечень пока вошли США и Чехия. Однако, как предупреждали ранее власти, в будущем этот список могут пополнить и другие страны.

Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников-россиян, США - ни одного.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц <…>", - говорится в распоряжении. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Он постановил ограничить или при необходимости запретить заключение с россиянами договоров о найме диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия по отношению к России.

Глава государства также поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)".

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