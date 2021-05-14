В Таиланде будут сажать за отказ от вакцинации

Врачи станут предписывать обязательную прививку

В провинции Таиланда Бурирам отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции сделали уголовно наказуемым, указ подписал губернатор Тхатчакон Хаттхаттхаякун, передает РИА "Новости".

В документе, в частности, сказано, что медработники имеют право предписать обязательную вакцинацию от COVID-19 тем, кого специалисты сочтут подверженными риску заражения.

Ссылается указ на закон Таиланда о борьбе с распространением опасных инфекционных заболеваний. Новые нормы предполагают штраф в размере 20 тысяч бат (около 600 долларов) и тюремное заключение сроком до двух лет за отказ от назначенной врачом вакцинации.

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