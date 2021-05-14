Пашинян обратился к Путину за военной помощью

В связи с ситуацией на границе Армении с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в пятницу заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину за оказанием помощи в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Речь идет в том числе о военной поддержке, передает ТАСС.

По словам Пашиняна, к переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской военной базы.

"Согласно этим документам, территория, на которую посягнули азербайджанские ВС, находится в зоне контроля ОДКБ", - сказал политик.

В конце апреля Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Еревана. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Пашинян с удовлетворением отметили усилия российских миротворцев.

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