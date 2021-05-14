ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян обратился к Путину за военной помощью

19:06
  • пятница
  • 14 мая 2021

В связи с ситуацией на границе Армении с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в пятницу заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину за оказанием помощи в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Речь идет в том числе о военной поддержке, передает ТАСС.
Пашинян объявил об отставке с поста премьер-министра Армении

По словам Пашиняна, к переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской военной базы.

"Согласно этим документам, территория, на которую посягнули азербайджанские ВС, находится в зоне контроля ОДКБ", - сказал политик.

В конце апреля Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Еревана. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Пашинян с удовлетворением отметили усилия российских миротворцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.