Машков подал заявку на участие в праймериз "Единой России"

Актер пойдет по списку от партии по Москве, однако в качестве беспартийного кандидата
Актер Владимир Машков подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" для участия в выборах в Госдуму.
"Заявка подана", - заявили агентству РИА Новости в "Единой России".
Заявка зарегистрирована на официальном сайте праймериз. Уточняется, что актер пойдет по списку от партии по Москве, однако в качестве беспартийного кандидата.
Владимир Машков – народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова.
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