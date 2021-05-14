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Машков подал заявку на участие в праймериз "Единой России"

19:12
  • пятница
  • 14 мая 2021

Актер пойдет по списку от партии по Москве, однако в качестве беспартийного кандидата

Актер Владимир Машков подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" для участия в выборах в Госдуму.

Певица Юлия Волкова собралась на выборы в Госдуму
Лидер общественного движения Тимофей Баженов зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России"

"Заявка подана", - заявили агентству РИА Новости в "Единой России".

Заявка зарегистрирована на официальном сайте праймериз. Уточняется, что актер пойдет по списку от партии по Москве, однако в качестве беспартийного кандидата.

Владимир Машков – народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова.

Видео: "Единая Россия" готовится к праймериз

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