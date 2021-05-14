Американский сторожевой корабль Hamilton покинул Черное море

Он занимался "поддержкой партнеров по НАТО" в регионе
Шестой флот ВМС Соединенных Штатов сообщил об операции сторожевого корабля береговой охраны США Hamilton.
"Hamilton прошел из Черного моря в Средиземное, завершая недавние операции экипажа в Черном море", - приводит сообщение ТАСС.
В акваторию Черного моря Hamilton вошел 27 апреля. Его цель определили как "поддержка союзников и партнеров по НАТО" в этом регионе.
В Национальном центре управления обороной России отметили, что следят за действиями американского корабля. Вместе с тем Министерство иностранных дел России не раз отмечало, что укреплению стабильности присутствие в акватории Черного моря кораблей иностранных держав не способствует.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram