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Доктор Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса

19:47
  • пятница
  • 14 мая 2021

И предположил, сколько она продлится

Главный врач городской клинической больницы Москвы №71 Александр Мясников сообщил у себя в Telegram, что в России, по всей видимости, началась ранее предсказанная третья волна коронавируса.
"И пятая, и двадцать пятая": Мясников спрогнозировал число волн коронавируса

"Он течет волнами, три месяца заболевание идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца высокой заболеваемости", - отметил специалист.

По его словам, продлится третья волна, скорее всего, около трех месяцев. И касается это не только России, но подавляющего большинства мировых стран.

Вместе с тем Мясников призвал всех прививаться, подчеркнув, что вакцинация - единственное, на что следует надеяться.

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