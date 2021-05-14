Доктор Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса

И предположил, сколько она продлится

Главный врач городской клинической больницы Москвы №71 Александр Мясников сообщил у себя в Telegram, что в России, по всей видимости, началась ранее предсказанная третья волна коронавируса.

"Он течет волнами, три месяца заболевание идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца высокой заболеваемости", - отметил специалист.

По его словам, продлится третья волна, скорее всего, около трех месяцев. И касается это не только России, но подавляющего большинства мировых стран.

Вместе с тем Мясников призвал всех прививаться, подчеркнув, что вакцинация - единственное, на что следует надеяться.

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