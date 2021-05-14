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Россия объявила США дедлайн по новым требованиям

19:55
  • пятница
  • 14 мая 2021

Речь идет о запрете нанимать россиян на работу в американское посольство

США должны выполнить требование о запрете найма иностранцев в дипучреждениях в России до 1 августа. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Правительство России опубликовало список недружественных стран

"Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года… <…> американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации (нанимать нельзя граждан России, а также лиц из третьих стран - прим. ред.)", - напомнила она.

Ранее правительство России утвердило список недружественных иностранных государств. В перечень пока вошли Чехия и США. В Совфеде уже заявили, что список могут пополнить.

Помимо названий стран, в документе указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Из перечня следует, что чешские диппредставительства могу нанять до 19 таких физлиц, миссии США - ни одного.

"Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", - добавила Захарова (цитата по РИА Новости).

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