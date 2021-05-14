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В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

20:10
  • пятница
  • 14 мая 2021

В ближайшее время ему предъявят обвинения

Как сообщило в пятницу региональное управление Следственного комитета, в Нижегородской области по подозрению в убийстве 12-летней девочки был задержан 49-летний мужчина.
Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Следствие считает, что подозреваемый приехал из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино на электричке, там заметил ребенка, напал на него в лесополосе, сначала изнасиловал, а потом нанес несколько ударов ножом.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время ему предъявят обвинение, затем изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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