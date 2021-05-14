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В Кремле объяснили выбор стран для перечня недружественных государств

20:36
  • пятница
  • 14 мая 2021

В него попали США и Чехия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, чем именно власти руководствовались при выборе тех или иных иностранных государств для перечня недружественных стран.
Россия объявила США дедлайн по новым требованиям

"Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу", - ответил кремлевски спикер (цитата по ТАСС).

Соответствующий перечень был опубликован в пятницу. Его утвердило российское правительство. В настоящий момент в список включены Соединенные Штаты и Чехия. В отношении них будут действовать ряд ограничений. В частности, запрет нанимать в свои посольства и консульства работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Лимит для Чехии установили в 19 человек, Штатам же этого делать нельзя в принципе.

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