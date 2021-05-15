Число заболевших коронавирусом в мире превысило 162 миллиона

Индия догоняет США по числу инфицированных

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 162 миллиона, скончались от осложнений болезни более 3,3 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более шести миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 576 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 24,3 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 15,5 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,9 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с пятью миллионами больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

В России будут производить вакцину AstraZeneca, этим займётся компания "Р-Фарм". Речь идёт о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц, но препарат будет поставляться исключительно на экспорт. Вакцина не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России.

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