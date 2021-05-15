За сутки в России выявлено более 8 тысяч заражённых коронавирусом

Россиянам не будут давать отгул за вакцинацию

За сутки в России зафиксировано 8 790 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 931 691 человек с COVID-19, умерло 115 480 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 073 больных, всего в столице 1 134 308 инфицированных, скончались 19 186 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Работающим россиянам не будут давать отгулы после прививки от коронавируса. Такие планы на федеральном уровне не обсуждались, сообщил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее с такой инициативой выступила губернатора ХМАО Наталья Комарова.

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