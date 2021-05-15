В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тысяч человек

Ситуацию в столице власти называют стабильной

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 697 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 023 380.

Российскую вакцину "Спутник V" одобрили уже 65 стран мира с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. По эффективности нашему препарату нет равных, влиятельный медицинский журнал The Lancet оценивает её в 91,6%.

По данным на 15 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 931 691 пациентам, умерли с начала пандемии 115 480 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 134 308, в мире более 161 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более 3, 2 миллиона человек.

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