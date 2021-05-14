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"Строга только со мной": Надежда Михалкова рассказала об отношениях со старшей сестрой

20:57
  • пятница
  • 14 мая 2021

Она уверена, что Анна любит ее больше всех

Дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда поздравила свою старшую сестру Анну с днем рождения. В обращении к родственнице Надежда рассказала о прямолинейности и строгости Анны.

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"Я люблю тебя, лапулик! По твоему "алло" можно сразу понять, какое у тебя настроение, по твоему молчанию понятно, что ты думаешь. Лучше старшей сестры и не придумаешь. Никто мне не поверит, что ты строга и только со мной почему-то, но я хочу думать, что просто любишь больше всех меня", - написала в Instagram Надежда Михалкова.

Анна Михалкова, которой в пятницу исполнилось 47 лет, уже отреагировала на теплые слова младшей сестры. "Лапулик, я плачу", - написала она под постом.

К поздравлениям также присоединились актрисы Анна Чиповская и Светлана Устинова.

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