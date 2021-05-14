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Участие в тестировании онлайн-голосования приняли более 1,2 миллиона россиян

21:00
  • пятница
  • 14 мая 2021

Это свыше 52% от подавших заявления

На сайтах vybory.gov.ru и mos.ru с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая (время московское) проходило общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования. Как сообщил в пятницу ЦИК у себя в Telegram, участие приняли более 1,2 миллиона избирателей (свыше 52% от подавших заявления).
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"Мы благодарны всем, кто принял участие в испытании нашей системы ДЭГ. Я поручила внимательно проанализировать все этапы тестирования: от подачи заявлений до подведения итогов голосов", - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В тестировании приняли участие жители всех регионов России.

Ранее стало известно, что на выборах в 2021 году дистанционное электронное голосование пройдет в шести субъектах страны, включая Москву.

Выборы в Государственную думу запланированы на 19 сентября. Одновременно пройдут региональные и муниципальные выборы.

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