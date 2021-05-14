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Собянин: 99% привитых не болеют COVID-19 повторно

21:29
  • пятница
  • 14 мая 2021

Власти Москвы в очередной раз просят жителей столицы пройти вакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% людей, привитых от коронавируса, не болеют COVID-19 после вакцинации.

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"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин также сообщил, что почти спустя год после вакцинации от коронавируса у него сохраняются антитела.

"У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально", - заявил мэр.

Ранее в пятницу Собянин вновь обратился к москвичам с просьбой пройти вакцинацию. В столичных поликлиниках сейчас можно привиться препаратами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На процедуру уйдет 40 минут.

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