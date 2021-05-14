Завершилась регистрация участников предварительного голосования "Единой России"

Более 30% - молодые претенденты до 35 лет

Завершилась регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять партию "Единая Россия" на сентябрьских выборах. Более 30% - молодые претенденты до 35 лет, которых впервые допустили к участию в голосовании. Половина участников - беспартийные претенденты.

Как отметил председатель-секретарь реготделения "Единой России" Андрей Метельский, с 24 мая стартует электронное голосование, оно продлится до 30 числа.

"Уже сейчас понятно, что конкуренция будет серьезной. На всех 15 округах Москвы мы видим сильных кандидатов, которые нацелены на победу", - подчеркнул он.

По словам Метельского, голосование станет по-настоящему народным. Сейчас же участники ведут борьбу за голоса сторонников. Так, они размещают видеоролики на партийной площадке PG.ER.RU. Этот формат заменил традиционные дебаты участников в период пандемии.

Что касается окончательной численности этапа регистрации, она пока неизвестна, но уже очевидно общее соотношение: только 40% участников состоят в рядах "Единой России".

"Я рад, что в отборе принимает участие молодежь из партийного проекта "ПолитСтартап", финалисты конкурса "Лидеры России", волонтеры, молодогвардейцы", - заметил Метельский.

Вместе с тем Ирина Федорова, член регионального оргкомитета предварительного голосования, напомнила, что внепартийные силы впервые в истории предварительного голосования "Единой России" вошли в состав федерального и региональных оргкомитетов.

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