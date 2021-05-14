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Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с пятью странами

21:49
  • пятница
  • 14 мая 2021

В частности, с Португалией и Исландией

Как сообщили в пятницу вечером в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом пишет ТАСС.
Россия возобновляет авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом

В оперштабе отметили, что решение было принято по итогам прошедшего обсуждения и с учетом эпидобстановки.

Рейсы Москва - Рейкьявик будут осуществляться два раза в неделю, Москва - Валлетта - тоже два раза в неделю, Москва - Канкун три раза в неделю, Москва - Лиссабон три раза в неделю, Москва - Джидда три раза в неделю. Также будут по одному рейсу в неделю Грозный - Джидда и Махачкала - Джидда.

Кроме того, стало известно, что с 25 мая на взаимной основе будет увеличено число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией.

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