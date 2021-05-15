Паводок в России: на востоке страны разливаются реки

В Якутии складывается сложная обстановка

На юге Хабаровского края ждут подъёма уровня воды в Амуре и Уссури до опасных отметок. В зону подтопления могут попасть островные территории Хабаровска, а также участки дорог в низинах. Пик паводка в регионе ожидают через несколько дней.

А пока спасатели работают в Николаевском районе. Там ещё действует режим ЧС, но вода начала отступать. Специалисты проводят её откачку с затопленных участков и просушку помещений при помощи тепловых пушек, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Яковлев, в районе остаются подтопленными 14 жилых домов в шести населённых пунктах, а также 58 приусадебных участков.

Между тем, сложная паводковая обстановка складывается в Якутии. Сегодня в республику направлены более 30 спасателей из Хабаровска. Аэромобильная группировка будет обеспечивать защиту населённых пунктов от большой воды. Сейчас в регионе продолжается ледоход сразу на пяти крупных реках, в том числе, на Лене.

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