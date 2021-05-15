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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе

10:23
  • суббота
  • 15 мая 2021

Это стало большим успехом космической программы КНР

Утром 15 мая впервые в истории космонавтики КНР проведена успешная посадка китайского зонда на поверхность Марса. "Тяньвэнь-1" приземлился в южной части равнины Утопия. Он состоит из орбитального модуля, посадочной капсулы и ровера "Чжужун". 
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Запуск был произведен в июле прошлого года. Через семь месяцев "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания у Красной планеты и ещё два месяца ушло на поиски места для посадки, сообщает "ТВ Центр".

В случае успеха миссии специалисты смогут изучить атмосферу, рельеф, особенности магнитного поля планеты.  Но главная цель - найти возможные признаки жизни, а также получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

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