Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе

Это стало большим успехом космической программы КНР

Утром 15 мая впервые в истории космонавтики КНР проведена успешная посадка китайского зонда на поверхность Марса. "Тяньвэнь-1" приземлился в южной части равнины Утопия. Он состоит из орбитального модуля, посадочной капсулы и ровера "Чжужун".

Запуск был произведен в июле прошлого года. Через семь месяцев "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания у Красной планеты и ещё два месяца ушло на поиски места для посадки, сообщает "ТВ Центр".

В случае успеха миссии специалисты смогут изучить атмосферу, рельеф, особенности магнитного поля планеты. Но главная цель - найти возможные признаки жизни, а также получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram